David Arellano Martín, procurado há oito anos pelas autoridades espanholas por homicídio qualificado, foi detido na zona do Seixal pela Polícia Judiciária esta quarta-feira, revelaram as autoridades em comunicado.

Arellano, de nacionalidade espanhola e com 51 anos, tinha sido condenado à revelia a 22 anos de prisão em outubro de 2023 por agredir, asfixiar e matar a sua mulher, Valentina, na localidade de Collado Villalba, na região de Madrid, em 2017.

O crime foi na altura notícia no outro lado da fronteira dados os “contornos de extrema violência”. Na sentença do Tribunal de Audiência de Madrid consultada pelo jornal espanhol El Confidencial, conta-se que Arellano e a mulher tinham ido, a 26 de maio de 2017, jantar fora com uns amigos. A filha, de seis anos, tinha sido deixada em casa de um casal amigo. Foi depois de chegarem à sua residência, pelas duas da madrugada na hora local (1h00 na hora de Lisboa), que os factos do crime se deram.

Segundo a descrição do crime feita pela PJ, o homem bateu na cabeça da mulher, “pelo menos três vezes, causando-lhe um traumatismo crânio-encefálico”. Depois, acrescentam, o homem tapou-lhe a boca e o nariz, amarrou-lhe os pés e as mãos com fita adesiva e sufocou-a com “um saco de plástico na cabeça“.

De seguida, explica ainda a sentença, Arellano terá “manipulado a cena do crime“, para fazer parecer que o caso se tinha passado durante um assalto.

Segundo a Polícia Judiciária, o homem “veio para Portugal há cerca de dois anos, onde desenvolvia a mesma atividade profissional que já exercia em Espanha: perito em recuperação de turbos utilizados em veículos automóveis”.

Em troca, só aceitava pagamentos em dinheiro, para “dissimular a presença” no país. A filha, que Arellano tinha de um relacionamento anterior, enviava o dinheiro para “pessoas conhecidas” do homem que, por sua vez, transferiam o dinheiro de volta para a conta do fugitivo.

A detenção, explica ainda o comunicado, “foi o corolário de uma intensa troca de informação e de um aturado processo de investigação de paradeiro” entre a Polícia Judiciária e o Corpo Nacional da Polícia de Espanha, tendo havido “cruzamento de dados, partilha de referencias e circunstancias relevantes” entre as instituições.

O homem vai ser entretanto presente ao Tribunal de Relação de Lisboa, ficando a aguardar o processo de extradição.