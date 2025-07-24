Mais de 60 concelho dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro estão em perigo máximo de incêndio esta quinta-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê um agravamento deste risco nos próximos dias.

Segundo o IPMA, vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão ainda em perigo muito elevado de incêndio rural. De acordo com os cálculos, o perigo de incêndio rural vai começar a aumentar ao longo da semana e pelo menos até ao início da próxima semana.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê a partir desta quinta-feira uma subida das temperaturas, que pode ser superior a 40 graus Celsius em algumas regiões de Portugal Continental, em especial do interior. A temperatura mínima deverá ultrapassar 20°C em alguns locais do interior, em particular na região sul, vale do Tejo e Beira Baixa.

Por causa do tempo quente, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre entre as 09h00 de sexta-feira e as 18h00 de sábado. O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Prevê-se para esta sexta, no continente, céu pouco nublado ou limpo, vento forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, em especial durante a tarde, e subida da temperatura máxima, exceto no nordeste transmontano e na Beira Interior.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda) e os 20 graus (em Faro) e as máximas entre os 23 (Leiria, Aveiro, Porto e Viana do Castelo) e os 34 (em Castelo Branco).