A produção de azeite ascendeu a 180 mil toneladas em 2024, a segunda maior de sempre, e a de amêndoa atingiu um recorde de 91 mil toneladas, consolidando Portugal como o segundo maior produtor da UE, divulgou esta quinta-feira o INE.

Em contrapartida, segundo as “Estatística Agrícolas 2024” do Instituto Nacional de Estatística (INE), a vindima foi prejudicada por uma “forte pressão de doenças e fenómenos climáticos adversos”, tendo registado uma quebra de 8,1% na produção.

De acordo com o instituto estatístico, a segunda maior produção de azeite da série estatística registada no ano passado refletiu “a maturidade do olival intensivo alentejano”.

Já a produção de amêndoa foi “impulsionada por novos pomares no Alentejo”, atingindo o valor mais elevado da série e posicionando Portugal como o segundo maior produtor da União Europeia (UE), atrás de Espanha.

No setor florestal, o número de incêndios rurais (6.293, menos 16,8% de ocorrências face a 2023) foi o menor dos últimos 20 anos. Em contrapartida, a área ardida (137,7 mil hectares no Continente e 5,2 mil hectares na Região Autónoma da Madeira) coloca 2024 como “o terceiro ano mais severo da última década” (2015-2024).

Em Portugal Continental, no ano 2024, a área de caça distribuiu-se por 6.995 mil hectares em 5.351 zonas de caça, mais 52 espaços distribuídos por mais 27,2 mil hectares do que em 2023. As 108.196 licenças de caça emitidas na época venatória 2024/2025 (108.265 em 2023/2024) justificaram um decréscimo de 0,1%, gerando uma receita de seis milhões de euros, mais 4,1% do que em 2023/2024.