A atividade de reabilitação urbana abrandou em junho, apesar da evolução positiva da carteira de encomendas e do licenciamento municipal, informou esta quinta-feira a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Os dados do inquérito realizado às empresas que atuam no segmento da reabilitação urbana indicam que o índice relativo ao nível de atividade registou uma queda homóloga de 1,7% em junho, interrompendo a recuperação observada no mês anterior.

Em sentido contrário, o índice da carteira de encomendas aumentou 4,9% em termos homólogos, “reforçando sinais positivos ao nível da procura”.

Já a produção contratada, indicador que estima o tempo médio de trabalho assegurado a um ritmo normal de execução, situou-se em 9,7 meses, abaixo dos 10,5 meses registados em junho de 2024.

Relativamente ao licenciamento municipal de obras de reabilitação urbana, a AICCOPN diz terem sido emitidas, até maio, 2.793 licenças, o que representa um crescimento homólogo de 9,6%.

Segundo nota, esta evolução “resulta, em grande medida, do crescimento de 17,6% registado no segmento dos edifícios habitacionais, o qual totalizou 1.684 licenças emitidas”.

De referir que os dados de licenciamento referem-se exclusivamente a intervenções sujeitas a controlo prévio municipal, não refletindo, portanto, a totalidade da atividade de reabilitação urbana desenvolvida no país.