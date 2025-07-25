Uma mulher de 44 anos sofreu múltiplas fraturas após ter sido atropelada esta sexta-feira por um jipe em Castelo de Paiva, tendo sido helitransportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, revelou à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu pelas 16h50, junto à praia da Retorta, revelou o comandante Flávio Moreira, que afirmou desconhecer as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento.

Assistida no local e perante o facto de tratar-se de um ferido grave e com “múltiplas fraturas” foi chamado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) que, cerca das 18h30, fez o transporte da vítima para o hospital em Penafiel, acrescentou.

A GNR de Castelo de Paiva tomou conta da ocorrência, disse ainda.