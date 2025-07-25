O Programa Regional Centro 2030 abriu um concurso, de cerca de 18 milhões de euros, para apoiar a criação ou requalificação de espaços destinados à incubação de empresas e ao cowork.

O concurso é voltado para propostas de criação, expansão ou requalificação de espaços físicos destinados à incubação de empresas de base não tecnológica, ou de locais para acolhimento de espaços cowork que potenciem o empreendedorismo de base local.

A iniciativa “visa apoiar projetos que densifiquem e qualifiquem a rede de infraestruturas, reforçando a capacidade de atração de investimento e de recursos humanos”, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, num comunicado enviado à agência Lusa.

Os apoios não reembolsáveis poderão financiar até 85% das despesas elegíveis, de propostas localizadas no território abrangido pelas comunidades intermunicipais da região Centro.

As candidaturas estão abertas até 28 de dezembro de 2026 e podem concorrer autarquias e comunidades intermunicipais daquela região do país.