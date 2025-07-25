A Grécia combate esta sexta-feira vários incêndios florestais que já obrigaram à retirada de cerca de 2.500 pessoas das zonas atingidas pelo fogo, de acordo com as autoridades locais.

Um grande incêndio no sul do país já queimou mais de 1.200 hectares de floresta, afirmou uma porta-voz dos bombeiros à agência de notícias EFE.

Cerca de 360 bombeiros, com 75 camiões, tentam controlar o incêndio, que deflagrou na passada terça-feira na região sul de Corinto, onde seis aviões e um helicóptero estão a transportar água continuamente.

Esta sexta-feira ocorreu um incidente envolvendo um avião-cisterna Canadair da Força Aérea grega, que operava na zona. A aeronave, operada por dois oficiais, estava a reabastecer-se de água no golfo de Corinto quando sofreu uma falha mecânica e não conseguiu ganhar altitude após o reabastecimento, indicou a porta-voz dos bombeiros.

O avião está equipado com flutuadores que foram acionados e as autoridades aguardam atualmente uma equipa de técnicos para o reparar e permitir que continue a combater o fogo.

Este é o segundo incidente envolvendo equipamento aéreo de combate a incêndios em três dias, uma vez que na passada terça-feira, um helicóptero de combate a incêndios foi obrigado a aterrar de emergência nos arredores de Atenas .

O incêndio na região de Corinto já obrigou à retirada de cerca de 2.000 pessoas de uma dezena de cidades.

Embora os bombeiros tenham conseguido controlar parcialmente as chamas por diversas vezes, estas estão constantemente a reavivar, alimentadas por ventos fortes. Atualmente, estão a ser combatidos pequenos focos dispersos dentro do perímetro do incêndio, não existindo uma frente de fogo ampla e ativa.

No entanto, voltam a ser esperados ventos fortes do norte nas próximas horas, explicou a porta-voz do corpo de bombeiros. Pelo menos 25 casas e quintas perto da cidade de Kastaniá sofreram danos graves, e propriedades noutras aldeias próximas também foram afetadas, informou o portal Dnews.

Um juiz grego ordenou na quinta-feira a prisão preventiva de dois homens, acusados de provocar um incêndio. Os dois estavam a cortar barras de ferro num terreno no meio da floresta, que usavam para construir casas pré-fabricadas de madeira, o que deu origem ao incêndio, segundo o jornal Kathimerini.

Entretanto, mais de 50 bombeiros, com 17 camiões de bombeiros, estão a combater esta sexta-feira outro incêndio florestal, pelo segundo dia consecutivo, que deflagrou no sul da Albânia e alastrou-se na quinta-feira para a vizinha Grécia.

As autoridades evacuaram as aldeias de Neochori e Ktismata (norte), com uma população total de cerca de 500 pessoas.

Atualmente, “a situação melhorou consideravelmente” e, para já, as operações aéreas de combate aos incêndios não são necessárias para este incêndio, disse a porta-voz dos bombeiros.

A Grécia enfrenta desde segunda-feira a sua terceira onda de calor intenso do verão, com as temperaturas a atingirem os 45 graus Celsius em várias zonas e cidades do centro do país.

A onda de calor vai persistir pelo menos até à próxima segunda-feira. Esta sexta-feira e sábado, as temperaturas deverão chegar a 44 graus Celsius em várias zonas da Grécia continental, de acordo com a previsão do Serviço Meteorológico Nacional (EMY).