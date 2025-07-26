Centenas de pessoas protestaram este sábado, na Escócia, contra a visita privada do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Esta manhã, debaixo de chuva e acompanhado pelo filho Eric, o Presidente norte-americano deu as primeiras tacadas no campo de golfe do “resort” de luxo da empresa familiar, em Turnberry, sob forte vigilância policial, de acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP).

A chegada do Presidente norte-americano a Turnberry na noite de sexta-feira transformou esta tranquila região do sudoeste da Escócia numa verdadeira fortaleza, com estradas fechadas e numerosos postos de controlo policial.

Polícias e militares patrulharam esta manhã o campo de golfe, que recebeu quatro torneios do British Open Masculino, bem como as praias arenosas e as dunas relvadas que o rodeiam.

Os jogadores foram revistados pouco antes de Donald Trump aparecer no “green”.

A visita de Trump desencadeou uma grande operação de segurança, para a qual a polícia escocesa obteve reforços de outras agências de segurança britânicas, acrescentou a AFP.

Ao final da manhã, centenas de pessoas concentraram-se em frente ao consulado dos Estados Unidos em Edimburgo, capital da Escócia, e também na cidade de Aberdeen, um centro económico no nordeste do país, perto do local onde Donald Trump possui um segundo “resort” de golfe, que deverá também visitar.

Estas manifestações foram organizadas a pedido do grupo Stop Trump Coalition.

Alguns participantes seguravam cartazes em que se podia ler: “A Escócia odeia Trump”. Outros agitavam bandeiras palestinianas.

Em Aberdeen, um homem segurava um cartaz com o rosto do presidente dos Estados Unidos em vermelho e com chifres de diabo.

Donald Trump tem declarado repetidamente o seu amor pela Escócia, onde a mãe nasceu e cresceu, mas as políticas e os investimentos locais do seu grupo familiar geraram controvérsia que se estende à sua visita a Turnberry.

Donald Trump aterrou, na sexta-feira à noite, no aeroporto de Prestwick, a sudoeste de Glasgow, onde dezenas de apoiantes se reuniram para o ver.

Um rapaz transportava um cartaz com as palavras “Bem-vindo, Trump”, enquanto um homem agitava uma grande bandeira azul com o slogan “Make America Great Again” (Tornar a América Grande Novamente).

“O melhor de Trump é que não é um político (…) e penso que defende os interesses do seu país em primeiro lugar”, disse Lee McLean, de 46 anos, que viajou da cidade vizinha de Kilmarncock.

Isso é o que todos os políticos devem fazer “antes de se preocuparem com o que se passa no estrangeiro”, acrescentou.

“Estou na Escócia neste momento. Muitas reuniões planeadas!!!”, escreveu o Presidente norte-americano logo após a chegada na sua rede social Truth Social.

No domingo, tem prevista uma reunião com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para conversações sobre o acordo comercial que a UE espera concluir para evitar tarifas maciças.

Na segunda-feira, Trump deverá reunir-se com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Ao desembarcar, Donald Trumpp afirmou que seria “um tempo de celebração” no comércio, depois do acordo assinado em junho passado com o Reino Unido, que prevê tarifas reduzidas para os produtos britânicos.

O líder britânico, no entanto, ainda espera garantir tarifas reduzidas a longo prazo sobre o aço e o alumínio.

À chegada, Donald Trump abordou também a imigração na Europa, pedindo aos países europeus que “se unam” e “ponham fim a esta horrível invasão”.