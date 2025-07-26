Um incêndio declarado às 16h40 na empresa de resíduos Braval, em Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga, causou ferimentos graves num bombeiro, de acordo com a Proteção Civil.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Ave, o alerta para a ocorrência foi dado pelas 16h40.

“Também temos um bombeiro sapador que foi transportado para o hospital de Braga”, com acompanhamento da respetiva Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) disse à Lusa a mesma fonte, clarificando que se trata de um ferido grave.

Pelas 20h30, estavam no local 60 operacionais e 24 veículos, num incêndio que ainda está “em curso”.