William Carvalho será jogador do Pachuca, após sete anos ao serviço do Bétis de Sevilha, clube da primeira divisão do campeonato espanhol de futebol, com quem rescindira contrato.

Internacional português em 80 ocasiões, vencedor de um campeonato europeu (2016) e de uma Liga das Nações (2019), o médio português de 33 anos, prossegue assim a carreira no campeonato mexicano, depois de passagens por Sporting e, por empréstimo, Fátima e Cercle Brugge (Bélgica).

Na época passada, afetada por uma lesão no tendão de Aquiles, o internacional português participou em 15 jogos, tendo sido titular em apenas seis ocasiões. No total, representou o clube espanhol em 172 partidas, tendo feito 8 golos.

Clube da primeira divisão mexicana, o Pachuca está na segunda posição da principal divisão nacional com duas vitórias em dois jogos.