O português João Ferreira (Toyota Hilux) venceu hoje a Baja de Aragão, quinta prova da Taça do Mundo de Bajas de todo-o-terreno, que se disputou em Espanha.
O piloto natural de Leiria bateu o qatari Nasser Al-Attiyah (Dácia Sendero) por apenas dois segundos após os três setores seletivos, com o espanhol Nani Roma (Ford Raptor) em terceiro, a 1.42 minutos.
“Foi uma corrida extraordinária, uma verdadeira batalha do primeiro ao último quilómetro. Sabíamos que seria difícil bater o Nasser, mas nunca deixámos de acreditar. Esta vitória é o resultado de muito trabalho, dedicação e de uma equipa fantástica que me deu um carro perfeito até ao fim”, declarou João Ferreira, citado pela sua assessoria de imprensa.
O piloto português, que este ano trocou a Mini pela Toyota, tinha sido o mais rápido no prólogo, no sábado, perdendo 13 segundos para Al-Attiyah.
Hoje, recuperou esse atraso, batendo o cinco vezes vencedor do Dakar (2011, 2015, 2019, 2022 e 2023), por dois segundos.
“Fico muito feliz com este resultado, numa altura em que ainda nos estamos a adaptar ao carro e a toda a novidade que é esta fantástica Toyota”, concluiu.
Já outro português, Gonçalo Guerreiro (Polaris), foi o 13.º entre as quatro rodas mas venceu a categoria dos SSV pelo segundo ano consecutivo.
“Estou, naturalmente, muito satisfeito com esta vitória, mas este derradeiro dia de prova foi um pouco complicado. Não tínhamos uma grande pressão porque dispúnhamos de alguma margem para o segundo classificado, mas começámos por perder muito tempo de início, ao termos de deixar passar o T1+ [carro da categoria principal] que partiu um minuto atrás de nós e depois houve sempre muito pó ao longo do percurso”, disse Gonçalo Guerreiro, que lidera o Campeonato de Portugal, com três vitórias.
Também na categoria Stock a vitória foi portuguesa, por intermédio de Fernando Barreiros (Isuzu D-Max). Uma vitória que permite ao piloto luso assumir a liderança da Taça do Mundo.
“Estou muito satisfeito com esta nossa vitória. Foi uma corrida muito exigente com é tradicional em Aragão. Tivemos um furo, mas felizmente foi o único percalço nesta jornada”, disse.
A próxima etapa da Taça do Mundo de Bajas será a Baja de Portalegre, de 23 a 25 de outubro.