O jornalista e delegado da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) na Guiné-Bissau, Waldir Araújo, foi este domingo agredido e assaltado, no centro de Bissau, por desconhecidos, noticiaram vários órgãos de comunicação social locais.

De acordo com Araújo, citado pelos media guineenses, o assalto e a agressão teriam motivações políticas, conforme declarações proferidas pelos agressores, que terão acusado a RTP “de denegrir a imagem da Guiné-Bissau no exterior”.

O jornalista, delegado da RTP em Bissau desde 2019, preferiu falar com mais detalhes sobre o sucedido, depois de apresentar queixa à Polícia Judiciária e de receber tratamento médico em casa.

Nas imagens publicadas pelo blogue “Ditadura Sem Consenso”, que denunciou a agressão e o assalto, Waldir Araújo aparece com parte do rosto coberto de sangue.

As direções de informação da Rádio e Televisão de Portugal repudiam a agressão ao jornalista Waldir Araújo, delegado da RTP na Guiné-Bissau e apelam, às autoridades competentes, uma urgente investigação aos acontecimentos ocorridos este domingo e a responsabilização dos seus autores. As direções de informação estão a acompanhar a situação, em contacto com o jornalista Waldir Araújo a quem expressam total solidariedade.

A integridade e segurança dos profissionais é uma condição fundamental para o exercício do jornalismo e todos os atos que as ponham em causa são absolutamente condenáveis.

O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social (Sinjotecs) guineense também condenou agressão e o assalto ao jornalista da RTP, e exigiu uma investigação das autoridades.

Num comunicado, a que a Lusa teve acesso, o Sinjotecs, dirigido pela jornalista da RTP-África, Indira Correia Baldé, adiantou que Waldir Araújo foi agredido e os seus pertences roubados por desconhecidos, em pleno centro de Bissau. “Exigimos das autoridades competentes uma investigação célere e rigorosa, com a identificação e responsabilização dos autores deste ataque”, referiu na nota o sindicato.

Notícia atualizada com o comunicado do Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e a nota das direções de informação da RTP.