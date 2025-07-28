Um homem foi detido em flagrante delito em Ponta Delgada, nos Açores, quando “se preparava para lançar uma embalagem com substâncias estupefacientes para o interior do estabelecimento prisional” local, revelou esta segunda-feira a PJ.

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária (PJ), o homem, de 41 anos, tinha uma embalagem com “haxixe e substâncias sintéticas, em quantidades suficientes para a preparação de aproximadamente 471 e 448 doses individuais, respetivamente”.

A detenção ocorreu com a colaboração dos Serviços Prisionais e o homem foi preso “por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes” para o interior da cadeia de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O detido já foi presente a primeiro interrogatório judicial, “tendo-lhe sido aplicadas medidas de coação não privativas da liberdade”, acrescentou a PJ.