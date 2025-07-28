Primeiro percebeu como conseguia atingir todos os sonhos, depois teve aquele choque com a realidade numa experiência que se tornou quase um pesadelo. Em menos de seis meses, e com um rasto de sucesso iniciado com o bronze nos 50 mariposa nos Europeus de Piscina Longa e que teve continuidade com os três ouros no Campeonato do Mundo de Juniores de 2022, Diogo Ribeiro experimentou o melhor e o pior que o desporto e a alta competição podem ter ao passar dos dois títulos mundiais absolutos nos 50 e nos 100 mariposa para a eliminação nas qualificações das três distâncias feitas nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A preparação para o maior dos palcos não correu da melhor forma, a tentativa de chegar aos melhores dos melhores não resultou, os tempos ficaram abaixo do esperado. O que sobrou? Uma lição que ainda agora traz.

Depois da “explosão” no final da prova de 100 mariposa na capital francesa, onde atirou a tudo e todos quase a libertar a frustração de não ter conseguido mais do que aprender aquilo que é pisar o maior dos palcos da natação internacional, Diogo Ribeiro parou. Mais do que férias, mais do que descanso físico, esvaziou todo o peso mental de quem tinha apenas 19 anos mas uma tonelada de responsabilidade às costas. Foi feita uma mudança em termos técnicos, começando a trabalhar com Samie Elias a partir de dezembro, tentou começar outra vez do “zero” sabendo tudo aquilo que conseguira antes e que tinha potencial para alcançar no futuro. E os primeiros indicadores foram muito positivos, com dois ouros nos 50 livres e mariposa e uma prata nos 100 mariposa nos Europeus Sub-23, na Eslováquia, que reacenderam a “chama” de um campeão. Segredo? O corpo estar bem com o que foi realizado antes e a mente alinhar-se também com esses sinais.

“Ganhei uma certa confiança nos 50 livres, em que bati o recorde nacional. Nos 100 mariposa continuo à procura do meu melhor tempo, que aconteceu no ano passado no Mundial, quando fui campeão do mundo. Ainda não consegui fazer isso no Europeu mas também não estávamos na nossa forma máxima. Por isso é que digo que os 50 livres me surpreenderam muito, porque, mesmo não estando no máximo nível, consegui fazer aquele tempo, um tempo de final olímpica, e às vezes até de medalhas. Mundial? Acreditamos que sim, que podemos estar a 100% no Mundial”, comentou o atleta numa reportagem do jornal do Benfica.

“Não aponto a lugares, quero só melhorar os meus tempos. Sei que se estivermos sempre a melhorar os nossos tempos, vamos acabar por passar cada fase, chegar a finais e ganhar medalhas. Por isso, é o que procuramos neste momento. O que mudou? Antes, não olhavam tanto para mim, porque tinha um tempo muito pior do que eles, ou só um pior tempo do que eles, mas hoje em dia tenho um dos melhores registos e já vão olhar para mim, com certeza, porque era o que eu fazia com os outros”, acrescentou.

“Já sabia que ia ser um desafio imensurável e conseguiu ainda superar as expectativas. Mas é aquele desafio que gostamos muito de alcançar e encontrar. Ao mesmo tempo, é bastante stressante porque este ano aconteceu um pouco de tudo e gostei bastante ter de lidar com isso. Divertimo-nos nos momentos bons e aguentámo-nos muito bem nos menos bons. Fiquei extremamente satisfeito como toda a equipa se comportou. Por enquanto, estou satisfeito com a minha performance, que era algo que mais me preocupava. Como iria ser a troca [saída de Albertinho Silva] e, principalmente, conseguir desempenhar o que sei que sabia fazer bem e dar esse passo em frente. Até agora as coisas estão a correr bem”, tinha salientado antes o novo técnico de Diogo Ribeiro, Samie Elias, que era antes o adjunto biomecânico de Albertinho.

Diogo Ribeiro é campeão Europeu sub-23 nos 50m livres ????????????pic.twitter.com/adSxf620Bx — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 27, 2025

“Se as medalhas no Europeu Sub-23 são importantes? Obviamente que sim. Durante todo o tempo desde que estou no alto rendimento a concretização do trabalho é sempre com esse objetivo. É para isso que trabalhamos tanto. Estava extremamente satisfeito, e continuo, mais como os treinos vão correndo do que nas próprias provas. As competições são um ponto alto, é o que nos deixa eletrizantes e é por isso que fazemos isto. Queremos chegar a um nível que poucos ainda conseguem cumprir e é natural que esse processo todo, esse desgaste, é para conseguirmos concretizar ainda mais”, acrescentou ao jornal A Bola, recordando também a lesão sofrida por Diogo Ribeiro no ombro esquerdo que colocou em risco ser operado.

Mais um ouro para Diogo Ribeiro ????????????pic.twitter.com/VJMvfljTlb — Cabine Desportiva (@CabineSport) June 28, 2025

Os dados estavam lançados para o regresso a um Campeonato do Mundo absoluto e a primeira concretização foi a chegada à final dos 50 mariposa, prova onde ganhou a prata em Fukuoka-2023 e o ouro em Doha-2024. Depois de ter feito o quarto melhor registo das eliminatórias entre 97 participantes (22,90), o atleta nacional passou à decisão com o quinto tempo a 22,83, naquela que foi a sua segunda melhor prestação de sempre, só atrás da marca feita em 2023 (22,80) quando se t0rnou o primeiro português a ganhar uma medalha num Campeonato do Mundo absoluto de Piscina Longa. Agora, chegava a (primeira) hora da verdade.

A nadar na pista 2, Diogo Ribeiro partia com três grandes adversários em termos teóricos: o francês Maxime Grousset (22,61), o suíço Noe Ponti (22,72) e o britânico Benjamin Proud (22,74), com essa convicção de que se a final mantivesse o nível das meias teria de chegar a um novo recorde nacional para subir ao pódio. Essa metade foi cumprida, não chegou para o resto: na sequência de uma má partida, o português fez uma prova em crescendo, estabeleceu um novo recorde pessoal e nacional a 22,77 mas acabou no quarto lugar, falhando as medalhas atrás de Maxime Grousset (22,48), de Noe Ponti (22,51) e do italiano Thomas Ceccon (22,67). Estiveram também na decisão o britânico Benjamin Proud (22,79), o neerlandês Nyls Korstanje (22,84), o alemão Luca Armbruster (22,84) e o brasileiro Guilherme Santos (22,92).