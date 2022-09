“Foi uma lição que me deu força mental, força psicológica. Acho que ganhei uma segunda vida e agora só tenho de aproveitar. Não posso cometer os erros do passado, quando me achava indestrutível”. Assim como se está a desenhar um antes e um depois de Diogo Matos Ribeiro na natação portuguesa, também o próprio atleta teve um antes e um depois definido por uma linha vermelha traçada em 2021, quando sofreu um grave acidente de mota que lhe colocou a ainda curta carreira em risco. “Ainda há um ano estava numa cama de hospital”, recordou na chegada a Portugal após sagrar-se tricampeão mundial de juniores na prova realizada em Lima. As bagagens ficaram em Madrid, as medalhas vieram consigo para Lisboa, as ambições centram-se cada vez mais em Paris, onde terá a sua primeira experiência olímpica em 2024.

As descrições de quem o conhece melhor entroncam quase sempre nos mesmos pontos: um miúdo que é divertido, que gosta de estar bem com a vida, que tinha os excessos normais de qualquer criança. Havia uma certeza: tinha um grande potencial como outros jovens de Coimbra mas com esse princípio básico que tantas vezes faz a diferença de querer desafiar-se dentro de água. Havia uma incerteza: até onde todas essas características poderiam levá-lo. E foi assim que fez o seu percurso desde que chegou à natação aos quatro anos após perder o pai (recordado com a estrela que tem no ombro direito) para ganhar maior capacidade de concentração. Passou por Fundação Beatriz Santos, Clube Náutico Académico e União de Coimbra até assinar pelo Benfica em 2021, inserido no projeto Paris-24 e num contexto onde poderia trabalhar com o técnico brasileiro Alberto Silva, ou Albertinho, no Centro de Alto Rendimento do Jamor.

Foi também nesse ano que teve o acidente que lhe mudou a vida. Hematomas no corpo todo, queimaduras, um ombro deslocado, uma fratura no pé, a parte do dedo indicador direito que perdeu mas foi depois alvo de uma reconstrução sem perder a sensibilidade. Durante uma semana, esteve internado. Durante um mês, esteve deitado numa cama. Ganhou uma outra visão de tudo, a começar por um processo de recuperação onde foi fiel a todos os passos rumo ao objetivo de voltar ainda melhor. O trabalho no CAR com Albertinho e a alteração de rotinas fizeram-lhe bem. O resto, entre dezenas de recordes nacionais absolutos e juniores batidos, é a história que ainda agora começou tendo apenas 17 anos: tornou-se um dos quatro nadadores portugueses medalhados em Europeus seniores de Piscina Longa a par de Yokochi, Alexis Santos e Gabriel Lopes (este também em Roma-22), ganhou três ouros nos Mundiais Juniores em Lima e conseguiu mesmo quebrar o recorde mundial da idade na última prova, os 50 metros mariposa.

