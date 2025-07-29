Uma juíza de Bogotá decidiu esta terça-feira que o ex-presidente da Colômbia Álvaro Uribe (2002-2010) é penalmente responsável pelo crime de suborno de testemunhas em atuação penal, no âmbito de um caso que remonta a 2012.

A juíza de Bogotá Sandra Liliana Heredia Aranda tornou público numa audiência que durou seis horas que Uribe é culpável pelo crime de suborno em atuação penal porque, através do seu advogado, Diego Cadena, tentou subornar, entre outros, o ex-paramilitar Juan Guillermo Monsalve.

Sandra Heredia considerou que o fundador e presidente honorário do partido político conservador Centro Democrático ofereceu benefícios, através de emissários, a pessoas privadas de liberdade para sua vantagem em vários casos que tem pendentes. Mas também por manipular testemunhas para que vinculassem o senador Iván Cepeda a atos ilegais.