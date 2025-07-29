Os CTT – Correios de Portugal adquiriram a Decopharma, companhia de soluções logística para a indústria farmacêutica e de saúde, anunciou a empresa, não divulgando o valor da compra.

Em comunicado, os CTT indicam que com esta operação reforça “o seu posicionamento como operador logístico de e-commerce, alargando a sua oferta a soluções logísticas completas em toda a cadeia de valor — incluindo produtos que exigem condições específicas de armazenamento e transporte”.

A Decopharma é especializada no setor farmacêutico e da saúde, e conta com cerca de 30 trabalhadores.

Os CTT apresentaram esta semana os resultados semestrais, período em que lucrou 22,1 milhões de euros. Os rendimentos operacionais atingiram 597,3 milhões.