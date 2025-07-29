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Dois bombeiros e dois sapadores florestais sofreram esta terça-feira ferimentos ligeiros no combate ao incêndio que deflagrou na noite de sábado em Ponte da Barca, disse fonte da proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, o comandante sub-regional do Vale do Ave da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Rui Costa, adiantou que, “por precaução”, os quatro operacionais foram encaminhados para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

“São ferimentos ligeiros como entorse, uma pequena queimadura num braço e numa perna. Situações muito ligeiras”, especificou. Sobre a frente ativa do fogo em Ermida, no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), o responsável disse estar a “arder com pouca intensidade” e que “está a ser devidamente acompanhada pelos meios terrestres”.

“Os trabalhos estão a ser lentos, mas tudo a decorrer conforme planeado. Há equipas em terra a consolidar o incêndio. Há um helicóptero a trabalhar. Não está nenhuma aldeia em perigo. Está tudo perfeitamente controlado“, reforçou.

Rui Costa afirmou “entender que as pessoas vejam o fumo e sintam alguma preocupação, mas equipas estão posicionadas”. “Temos de passar uma mensagem de tranquilidade à população”, enfatizou.

Às 15h21, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam empenhados neste fogo que deflagrou no sábado à noite naquele concelho do distrito de Viana do Castelo 408 operacionais, apoiados por 133 viaturas e um meio aéreo.