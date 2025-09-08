Um sismo de magnitude 5,2 na escala de Richter atingiu a região central da Grécia na noite desta segunda-feira. De acordo com a agência Reuters, o epicentro ocorreu ao largo da Ilha de Eubeia, a cerca de 50 quilómetros a nordeste de Atenas, a uma profundidade entre os 10 e os 13 quilómetros.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 14 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/Cw44DGtTcr
— EMSC (@LastQuake) September 8, 2025
O sismo foi sentido às 00h27 locais (22h27 em Lisboa) e até ao momento não houve relatos de feridos ou danos causados após o abalo.
As autoridades pedem à população que permaneça vigilante. Nos 20 minutos seguintes ao forte sismo registaram-se cinco réplicas com magnitudes entre 1,9 e 2,8 na escala de Richter.