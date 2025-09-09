O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, saudou o acordo concluído com o Irão, qualificando-o como “etapa importante na boa direção”.

Nas redes sociais, indicou que tinha acordado com o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, durante uma reunião na cidade do Cairo, “sobre as modalidades práticas para retomar as inspeções no Irão” das atividades nucleares.

In Cairo today, agreed with Iran’s Foreign Minister @araghchi on practical modalities to resume inspection activities in Iran. This is an important step in the right direction.

Grateful to Egypt’s @MfaEgypt Badr Abdelatty for his commitment and engagement. pic.twitter.com/ATg4AtH6C3 — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 9, 2025

O acordo foi alcançado em reunião que teve também a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros egípcio Badr Abdelatty.

A reunião desenrolou-se numa conjuntura sensível, dado que França, Alemanha e Reino Unido começaram a 28 de agosto o processo de reimposição de sanções ao Irão, por considerarem que este estava a desrespeitar o acordo de 2015, que visa impedi-lo de alcançar a arma nuclear.

A 2 de julho, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, assinou uma lei aprovada no parlamento que suspende toda a cooperação com aquela agência da Organização das Nações Unidas.

Esta decisão seguiu-se aos ataques de Israel e dos EUA às instalações nucleares iranianas.

Desde estes ataques, o único local inspecionado pela AIEA foi a centra de energia nuclear em Bushehr Nuclear Power Plant, que funciona com assistência técnica russa.

Aí assistiram, durante dois dias, a uma operação de substituição de combustível, em 27 e 28 de agosto.

Desde os ataques israelo-norte-americanos, iniciados em 13 de junho, os inspetores da AIEA tinham sido incapazes de verificar os stocks iranianos, o que classificaram como “um assunto de séria preocupação”.

O Egito tem estado a procurar aproximar o Irão e a AIEA.

Em agosto, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse que as conversações entre o seu país e a AIEA iriam ser “técnicas” e “complicadas”.

As relações entre o governo iraniano e a agência da ONU deterioraram-se fortemente depois dos ataques israelo-norte-americanos.

A AIEA disse a 12 de junho que o Irão tinha violado as suas obrigações de não proliferação, um dia antes de Israel começar a bombardear o Irão.