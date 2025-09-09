Sapatos feitos com caroço de azeitona ou cascas de mexilhão: projeto português é destaque em feira internacional em Milão

Produto sustentável, mas mais caro

Manuela Rodrigues, do grupo Carité, mostra-nos a coleção da marca COM desenvolvida dentro do projeto, com solas vulcanizadas. “É uma nova coleção que integra o projeto através dos materiais. Continua sempre com a nossa vertente do design, mas com materiais sustentáveis e uma produção mais sustentável”, explica a representante comercial, que diz que o mercado abre-se cada vez mais para alternativas sustentáveis, mas que o preço e a qualidade ainda são fatores que pesam na decisão final. “A sustentabilidade é mais dispendiosa que artigos que não tenham esta componente. Os materiais reciclados são sempre mais dispendiosos. Então é sempre difícil encontrar parceiros que queiram reverter os materiais. Às vezes há muitas amostras mas depois o negócio concretiza-se pela metade, não é uma área fácil”, pondera.

A Lemon Jelly, marca de calçados de plástico reciclável, também lançou um produto em parceria com o BioShoes4All, a carteira Nyssa, feita com um material termoplástico de base orgânica que é totalmente compostável e reciclável, não deixando resíduo. “É muito interessante o projeto. A Lemon orgulha-se muito da sustentabilidade que está alocada à marca. A Nyssa foi só mais um projeto que reforçou a ideia da sustentabilidade”, diz Margarida Tavares, que está a representar a marca na MICAM. A gerente de marketing explica que cerca de 90% da produção é para exportação, principalmente mercados como o norte-americano, a Espanha e a França. Apesar de reconhecer que produzir de forma sustentável reflete no preço do produto final, destaca que a sustentabilidade está no core da marca. “Hoje em dia temos um público muito mais atento ao que é sustentável e disposto a pagar mais para garantir que estão a comprar artigos com consciência.”

Tiago Brandão Rodrigues, CEO da Kyaia — grupo fundado pelo empresário Fortunato Frederico, que anunciou a escolha do seu sucessor há cerca de três meses — também reconhece as dificuldades de apostar nesta componente. “O consumidor pede sustentabilidade e quem produz tem também essa preocupação”, considera, destacando que “só a investigação e o desenvolvimento podem ajudar a encontrar novos produtos que sejam mais sustentáveis, que sejam ambientalmente amigos, conseguir fazer de forma sustentável, que não tenha uma implicação no produto final e no preço do produto final“. O antigo ministro da Educação destaca ainda uma das marcas adquiridas pelo grupo recentemente, a AsPortuguesas, que pertencia à Amorim Cork Ventures, e é especializada em sandálias de cortiça. “Sabemos que a cortiça por si só, ao longo da sua vida, está a fazer um trabalho ambientalmente importante, ao reter dióxido de carbono durante toda a sua vida. E isso depois também tem implicações naquilo que é o produto final”.