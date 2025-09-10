O Ascensor da Nazaré está a partir desta quarta-feira encerrado ao público por tempo indeterminado para manutenção ao mesmo tempo que o funicular dos Guindais, no Porto, vai ser alvo de uma auditoria independente, ambos em resposta ao descarrilamento do Elevador da Glória.

“Esta decisão decorre da necessidade de avaliação nacional dos equipamentos de transporte por cabo, medida preventiva que visa assegurar que o ascensor mantém todas as condições de operação em segurança”, justifica a autarquia de Leiria em comunicado publicado na sua página da Internet.

Nos últimos meses, segundo os Serviços Municipalizados da Nazaré, o equipamento foi alvo de inspeções por entidades externas competentes — nomeadamente o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) — “sem que tenham sido levantadas reservas à sua utilização”.

Ainda assim, “perante a recomendação técnica de substituição do cabo de tração, cuja intervenção já se encontrava prevista para o mês de outubro, e seguindo orientações das entidades reguladoras, o ascensor permanecerá encerrado até nova validação técnica que garanta a sua operação em condições de segurança máximas”.

Enquanto o ascensor estiver parado, vai ser assegurado transporte alternativo de passageiros por autocarro, para garantir a mobilidade entre a Praia e o Sítio.

Já o funicular dos Guindais será alvo de uma auditoria independente a pedido da Sociedade Transportes Coletivos do Porto como “medida de prevenção”, apesar de ter sido alvo de uma renovação total em 2024, segundo o engenheiro eletrotécnico da empresa, Sérgio Pereira, em entrevista à CNN.

Os dois veículos, que ligam a Praça da Batalha à Ribeira, no Porto, funcionam também por cabo de tração, mas têm um sistema automático que deteta qualquer situação anormal como “velocidade excessiva ou um veículo que a porta saiu do local” e faz o bloqueio e paragem dos dois veículos à distância.

A auditoria a pedido da SCTP será uma “situação adicional à manutenção que já existe”, acrescentou Sérgio Pereira, garantindo que não está previsto qualquer comprometimento do funcionamento daquele funicular.