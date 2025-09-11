A direção da Academia Contemporânea do Espectáculo (ACE), no Porto, apresentou a demissão esta quinta-feira, na sequência de notícias sobre o facto de o ator e encenador António Capelo, antigo diretor artístico, professor e fundador da instituição, estar a ser acusado nas redes sociais de assédio sexual e moral por ex-alunos e jovens do género masculino. A direção era constituída por Pedro Aparício e Glória Cheio, apurou o Observador junto da escola.

Num comunicado publicado nas redes sociais, a ACE refere que a decisão “resulta da convicção de que o presente momento exige serenidade, estabilidade e a proteção da missão e dos valores que a ACE Escola de Artes representa”.

“Consideramos que a escola deve permanecer acima de qualquer controvérsia, e que a criação de um ambiente tranquilo é fundamental para garantir o bom funcionamento do ano letivo que acabou de iniciar e a continuidade do trabalho em prol da comunidade que servimos”, pode ler-se ainda.

Ao Observador, esta segunda-feira, Pedro Aparício havia garantido que a ACE Porto “nunca” tomou conhecimento de alegados comportamentos inapropriados ou questionáveis por parte de António Capelo para com alunos ou ex-alunos e que a escola em nenhum momento havia recebido queixas.

Nas últimas semanas proliferaram nas redes sociais denúncias, sobretudo anónimas, com capturas de ecrã de alegadas mensagens enviadas pelo ator. Num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, António Capelo, 69 anos, diz que as acusações “são graves e totalmente distorcidas da realidade”, pondo em causa a sua “honra”, “vida profissional” e “vida privada”.