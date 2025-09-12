As entradas irregulares na União Europeia (UE) diminuíram 21% entre janeiro e agosto deste ano, face ao período homólogo de 2024, atingindo 112.375, de acordo com dados preliminares da Frontex esta sexta-feira divulgados.

De acordo com a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, contribuíram para este recuo as diminuições das travessias irregulares nas rotas dos Balcãs Ocidentais (-47%, para 7.856), das fronteiras terrestres orientais (-44%, para 6.530) e da África Ocidental (-52%, 12.147). A rota do Mediterrâneo Ocidental registou um aumento de 22% nas entradas irregulares, com a ilha grega de Creta, por seu lado, a apresentar uma subida de mais de 310%.

A rota do Mediterrâneo Ocidental, por outro lado apresentou um aumento homólogo de 22%, para 11.791, nos primeiros oito meses do ano, com um forte aumento em agosto.

As nacionalidades mais frequentemente registadas foram do Bangladesh, Egito e Afeganistão.