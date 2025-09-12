Observador volta a liderar no ranking nacional de podcasts

Em Agosto, os podcasts do Observador voltaram a liderar nas preferências dos portugueses, segundo o ranking nacional podscope, da Marktest. Ao todo, os nossos podcasts foram ouvidos 2,2 milhões de vezes, ficando à frente do Expresso, com 1,8 milhões, e da SIC Notícias e Rádio Comercial, ambas com 1,1 milhões, em 3º e 4º lugares. A SIC e a Rádio Renascença surgem em 5º e 6º lugar. Seguem-se M80 e RFM, já mais longe, abaixo de 100 mil downloads.

O Contra-Corrente foi o nono programa mais ouvido. Os outros podcasts do Observador que chegaram ao top 30 foram E o Resto é História (11º), E o Vencedor é… (14º), A História do Dia (15º), o nosso mais recente podcast plus, 1983: Portugal à Queima Roupa (16º), Explicador, Resposta Pronta, Ideias Feitas, A Guerra Traduzida, Gabinete de Guerra e … em 40 minutos.

Destaque ainda para as estreias de Momentos de Glória, a nova rubrica de humor das Manhãs 360, com Rita Camarneiro, que surge em 52º lugar, apesar de só ter sido lançada na parte final do mês de agosto; e de A Invenção do Amor, com a jornalista Raquel Marinho e o psiquiatra José Gameiro, que agora passou também a ser um podcast Observador, com episódios novos a serem disponibilizados quinzenalmente às quartas-feiras.

Pode ver aqui o ranking dos cem podcasts mais ouvidos: