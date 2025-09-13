O realizador Basel Adra disse que a sua casa, na Cisjordânia, foi invadida este sábado por soldados israelitas. O realizador palestiniano, recentemente premiado com um Oscar pel documentário “No Other Land”, não estava presente quando a alegada ocupação da sua casa ocorreu.

Antes da operação militar, um grupo de colonos israelitas atacaram a sua aldeia, deixando feridos três membros da sua família (um primos e dois irmãos), segundo disse à Associated Press. Depois de os ter acompanhado ao hospital, Adra foi informado, pelos seus familiares na aldeia, que nove soldados israelitas tinham forçado a entrada na sua casa.

Os soldados terão perguntado à mulher de Basel Adra onde se encontrava o realizador e terão inclusivamente utilizando o seu telemóvel sem premissão. A filha de nove meses do realizador palestiniano estava presente durante a invasão dos soldados israelitas, disse Adra. Um dos seus tios foi brevemente detido pelos militares, acrescentou.

No sábado à noite, Basel Adra disse que não ter forma de regressar a casa, porque os soldados israelitas estavam a bloquear a entrada na sua aldeia. Os militares israelitas afirmaram que foram mobilizados para a aldeia depois de palestinianos terem ferido dois israelitas com pedras. Os soldados continuavam na aldeia a realizar buscas e interrogatórios, na noite de sábado.

“No Other Land”, codirigido por realizadores palestinianos e israelitas documenta a ocupação da Cisjordânia por Israel, e abrange cinco anos de filmagens na região de Masafer Yatta, onde habita Basel Adra, mostrando as demolições recorrentes de habitações, escolas, poços de água e estradas, pelo exército de Telavive. Em julho, Odeh Hathaleen, um ativista palestiniano que ajudou a gravar o documentário, foi morto por um colono israelita.