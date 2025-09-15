A Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores “desaconselha a circulação e a permanência” na estrada que foi esta segunda-feira atingida por uma derrocada, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

A derrocada ocorrida na estrada que faz a ligação com a zona da Ferraria, freguesia de Ginetes, no concelho de Ponta Delgada, não causou vítimas, referiu à agência Lusa uma fonte do executivo regional açoriano.

No comunicado, a Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas dos Açores, tutelada por Berta Cabral, informou que, “face à atual instabilidade do talude e às condições identificadas no terreno, […] desaconselha a circulação e a permanência na via, até que sejam repostos os devidos parâmetros de segurança”.

Segundo a nota, na tarde de segunda-feira, a Direção Regional das Obras Públicas “recebeu uma notificação da existência de uma derrocada no caminho de acesso à Ferraria, com uma solicitação de apoio para desobstrução da via”.

“Tomando conhecimento da ocorrência, a Direção Regional das Obras Públicas acionou, de pronto, meios de apoio e intervenção, no sentido de avaliar o sucedido, desenvolver os necessários trabalhos de desobstrução da via e maximizar as condições de circulação, de modo a permitir a saída dos veículos retidos no parque de estacionamento”, acrescentou.

Para o local, foram mobilizadas “diferentes máquinas e equipamentos, incluindo um camião, uma retroescavadora e uma giratória, garantindo a remoção de blocos de rocha e terra, a criação de uma via paralela para circulação e a reposicionamento de blocos new jersey para suster eventuais detritos que se possam desprender no local afetado”.

Na terça-feira irão deslocar-se ao local elementos do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) para “uma análise detalhada” sobre a segurança e o estado em que se encontra a encosta que foi esta segunda-feira afetada pelo desprendimento de terras e de pedras, indicou a mesma fonte do Governo Regional dos Açores.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada adiantou em comunicado que está a colaborar nas operações de apoio que foram iniciadas após o alerta para a derrocada.

“Na sequência da derrocada ocorrida esta tarde, no acesso à zona balnear da Ferraria, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, após contacto da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, acionou de imediato os seus meios para apoiar os trabalhos em curso e garantir a segurança das pessoas”, explicou em comunicado enviado à Lusa.

A autarquia, em articulação com as autoridades regionais, “assegurou o transporte dos turistas que se encontravam retidos no local, encaminhando-os para os respetivos alojamentos turísticos”.

“Paralelamente, o Serviço Municipal de Proteção Civil acompanhou no terreno as operações de estabilização e limpeza da via, em estreita colaboração com a Direção Regional das Obras Públicas e demais entidades envolvidas, que mobilizaram meios técnicos e equipamentos pesados para desobstruir a estrada, remover blocos de terra e rocha, reposicionar barreiras de proteção e criar uma via paralela de circulação”, acrescentou.

O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, citado na nota, sublinhou que “a prioridade foi garantir a segurança das pessoas e apoiar a resolução rápida de uma ocorrência que envolveu dezenas de cidadãos, num local de grande procura turística do concelho”.

A autarquia “estará sempre disponível para colaborar em situações de emergência como esta, em estreita cooperação com o Governo Regional e as demais autoridades competentes”, concluiu o autarca.