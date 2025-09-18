O Tribunal de Aveiro começou esta quinta-feira a julgar à porta fechada um homem, de 35 anos, suspeito de ter raptado e violado a cunhada em Ovar.

O julgamento decorre com exclusão de publicidade, ou seja, sem a presença de público e da comunicação social, por estar em causa um crime contra a liberdade e autodeterminação sexual.

O arguido está acusado de um crime de rapto e dois de violação agravados. O caso ocorreu na madrugada de 9 de outubro de 2023.

A acusação do Ministério Público (MP) refere que o arguido escondeu-se perto da residência da ofendida e esperou que ela saísse de casa para o trabalho, durante a madrugada, para a forçar a manter consigo relações sexuais.

O MP diz que cerca das 05h30, quando a vítima entrou na viatura, o arguido introduziu-se na parte traseira com uma máscara de carnaval e sob ameaça de uma faca obrigou a cunhada a passar para o banco traseiro, tendo-lhe colocado uma venda nos olhos e atado as mãos atrás das costas.

O arguido passou então para o volante, conduzindo a viatura durante alguns minutos, até um local não concretamente apurado, onde terá parado a viatura e exigido 30 mil euros à vítima, que lhe respondeu que não tinha o dinheiro, tendo sido obrigada a praticar atos de natureza sexual.

Os investigadores dizem que em seguida, o arguido voltou a colocar a vítima na mala da viatura conduzindo o veículo mais alguns minutos até imobilizar de novo a viatura numa zona florestal onde violou a ofendida e depois libertou-a.

De acordo com a acusação, o arguido saiu do local na viatura da cunhada, que viria mais tarde a abandonar numa rua em Ovar e, alguns minutos depois, quando a ofendida conseguiu sair do local onde tinha sido deixada, o arguido apareceu na sua própria viatura, como se nada se tivesse passado, e ofereceu-lhe boleia para a habitação daquela.