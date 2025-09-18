O ministro da Defesa, Nuno Melo, destacou, esta quinta-feira, como “muito vantajosa” a parceria de Portugal com a construtora aeronáutica brasileira Embraer no projeto das aeronaves militares KC-390, com a geração de lucro para o país.

“Portugal é parte da construção do KC-390 e é também beneficiário do lucro, o que mostra que é uma parceria muito boa, muito vantajosa e está demonstrado que esta aeronave cada vez mais é solicitada e querida por muitos países aliados”, afirmou Nuno Melo.

Com o ministro da Defesa da Suécia, Pål Jonson, ao seu lado, o governante português falava aos jornalistas no final de uma visita que ambos fizeram à Esquadra 506 da Força Aérea Portuguesa (FAP), que opera os KC-390, na Base Aérea n.º 11 em Beja.

A aquisição, por parte da Suécia, de quatro aviões KC-390, conhecida em abril, renderá cerca de 45 milhões de euros para Portugal, país parceiro da Embraer na construção destas aeronaves.

“O foco desta visita foi o KC-390 e a colaboração que podemos fazer em logística, mantimento e treinamento”, assinalou, por sua vez, o ministro sueco, destacando “oportunidades maravilhosas” da parceria com os portugueses.

Nas declarações aos jornalistas, o ministro português da Defesa disse que, no encontro com o seu homólogo sueco, o diálogo entre ambos não se limitou à aeronave KC-390 e envolveu múltiplas áreas, como “as novas necessidades geoestratégicas”.

Nuno Melo referiu que o “novo contexto geopolítico” obriga a “uma participação conjunta cada vez maior” entre países aliados, assinalando a parceria estratégica com os suecos.

“Há inúmeras áreas, no ar, em terra, no mar, em que os dois países podem olhar para o futuro com vantagem para o desenvolvimento de indústrias, criando postos de trabalho, principalmente, em áreas altamente tecnológicas”, frisou.

Questionado pelos jornalistas se a Suécia tentou vender os caças de fabrico sueco Gripen para substituir os F-16 da FAP, o governante respondeu que esse processo de substituição “não começou em Portugal”.

“A seu tempo, essa discussão terá de acontecer, porque todos os equipamentos nas Forças Armadas têm um princípio, um meio e um fim de vida”, realçou, frisando que, quando Portugal decidir substituir os F-16 “o mundo livre é o mercado”.

Já o ministro sueco observou que as relações com Portugal estão a mudar, lembrando que, há cerca de 19 meses, eram países parceiros, desde a entrada do país na NATO, são aliados e, agora, com a compra da aeronave da Embraer, estão junto no “Clube KC-390”.

“Estamos à procura de parcerias para avançar a produção industrial de defesa”, adiantou, anunciando que a empresa sueca Saab e a OGMA — Indústria Aeronáutica de Portugal assinaram esta quinta-feira um memorando de entendimento.

O ministro sueco salientou que a Suécia está exposta “à agressão ilegal da Rússia contra a Ucrânia”, avisando igualmente para as movimentações dos russos no mar Báltico e no oceano Atlântico.

“É algo que nos uniu. Falamos sobre a proteção da infraestrutura crítica no mar e também sobre o nosso apoio para a Ucrânia”, sublinhou.

Sobre o aumento do investimento em defesa por parte da Suécia, o governante sueco lembrou que foi apresentado, há poucos dias, o orçamento que eleva o investimento nesta área para 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2023.

“Então, no próximo ano, estaremos com 2,8% do PIB e faremos o maior rearmamento da Suécia desde os anos 1950, por causa da agressão ilegal da Rússia na Ucrânia”, acrescentou.

Nesta visita à Base Aérea n.º 11, os ministros da Defesa dos dois países tiveram oportunidade de experimentar o simulador da aeronave KC-390, o único na Europa, e conheceram as oficinas de manutenção deste avião militar.