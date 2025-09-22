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Reaberto IC19 que esteve fechado devido a fogo em Mem Martins

Este artigo tem mais de 1 ano

O IC19 foi totalmente reaberta por volta das 18h20, após estar cortada durante mais de uma hora em período de ponta. Houve três feridos ligeiros por inalação de fumo.

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O alerta foi dado às 16h43, para um incêndio em zona de mato, junto ao Hospital da CUF, em Sintra

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

O alerta foi dado às 16h43, para um incêndio em zona de mato, junto ao Hospital da CUF, em Sintra

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Um incêndio numa zona de mato, em São Pedro de Penaferrim, na Abrunheira, em Mem Martins, obrigou ao corte do IC19 nos dois sentidos, mas já foi totalmente reabert0, confirmou ao Observador fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Os dois sentidos estiveram fechados durante mais de uma hora. O alerta foi dado às 16h43, para um incêndio em zona de mato, junto ao Hospital da CUF, em Sintrapode ler-se na página Autoridade Nacional da Proteção Civil na internet.

Às 17h51, o sentido Lisboa-Sintra foi reaberto ao trânsito, adiantou o CDOS, apesar de só às 18h12 o incêndio se encontrar em fase de resolução, tendo o trânsito sido retomado totalmente pouco depois nos dois sentidos.

Registaram-se três feridos ligeiros por inalação de fumo, que foram reencaminhados para o Hospital de Cascais, adiantou a mesma fonte do CDOS de Lisboa.

Estiveram no local 88 operacionais, auxiliados por 26 meios terrestres e um meio aéreo. O fogo não se aproximou de casas de habitação.

Texto editado por Dulce Neto

Proponha uma correção, sugira uma pista: maleixo@observador.pt

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