Reaberto IC19 que esteve fechado devido a fogo em Mem Martins

Os dois sentidos estiveram fechados durante mais de uma hora. O alerta foi dado às 16h43, para um incêndio em zona de mato, junto ao Hospital da CUF, em Sintrapode ler-se na página Autoridade Nacional da Proteção Civil na internet.

Às 17h51, o sentido Lisboa-Sintra foi reaberto ao trânsito, adiantou o CDOS, apesar de só às 18h12 o incêndio se encontrar em fase de resolução, tendo o trânsito sido retomado totalmente pouco depois nos dois sentidos.

Registaram-se três feridos ligeiros por inalação de fumo, que foram reencaminhados para o Hospital de Cascais, adiantou a mesma fonte do CDOS de Lisboa.

Estiveram no local 88 operacionais, auxiliados por 26 meios terrestres e um meio aéreo. O fogo não se aproximou de casas de habitação.

Texto editado por Dulce Neto