Um homem ficou em prisão preventiva após ter sido detido na sexta-feira, em Valongo, por suspeita de agredir a esposa, de 45 anos, situação que lhe provocou perda parcial da visão, revelou esta segunda-feira a PSP.

A detenção ocorreu às 9h30 de sexta-feira, no cumprimento de um mandado de detenção.

Em comunicado, a PSP refere que o suspeito, de 43 anos, foi denunciado em dezembro de 2024 por ter agredido a esposa “com vários estalos e socos na cabeça, nos olhos, no estômago, tendo agarrado a vítima pelos cabelos até que caísse no solo”.

Na investigação que se seguiu, continua a nota de imprensa, a PSP apurou que os episódios de violência eram “recorrentes e que, em abril de 2024, o suspeito infligiu duas estaladas no olho direito da vítima, tendo a mesma necessidade de se deslocar a uma consulta de oftalmologia, perdendo parte da visão”.

Após ter sido sujeito a interrogatório judicial, o suspeito a medida de coação de prisão preventiva, informa a PSP.