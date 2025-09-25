A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) vai criar uma plataforma para monitorizar as emissões de gases dos navios, num investimento de cerca de 125 mil euros, indicou esta quinta-feira a APRAM.

Em comunicado, a APRAM refere que a presidente, Paula Cabaço, fez o anúncio esta semana durante o Porto Maritime Week, uma conferência que decorreu no Porto de Leixões e reuniu especialistas nacionais e internacionais do setor marítimo-portuário.

“Estamos neste momento a desenvolver o Plano Ambiental do Porto do Funchal, que vai permitir monitorizar de forma integrada os consumos de água, de eletricidade e de combustíveis, bem como registar parâmetros relacionados com a qualidade do ar e da água na bacia portuária, e ao mesmo tempo contabilizar as emissões dos gases com efeito de estufa”, afirma a responsável, citada na nota.

Por outro lado, acrescenta, a APRAM decidiu alargar os critérios de análise “para comportar também toda a informação relativa aos gases emitidos pelos navios que estão em porto”.

“Levamos muito a sério o nosso compromisso com o ambiente e a sustentabilidade, daí pretendermos monitorizar de forma integrada os indicadores ambientais, para que possamos planear medidas de mitigação de possíveis impactos decorrentes das nossas operações”, reforça Paula Cabaço.

Na nota é ainda referido que, numa intervenção sobre a estratégia dos portos nacionais, a responsável “destacou a importância de reforçar a competitividade dos portos regionais, através da realização até 2030 de um conjunto de investimentos infraestruturais no Porto do Caniçal, orçamentados em cerca de 20 milhões de euros”.

Segundo a APRAM, é pelo Porto do Caniçal que “entram 95% dos bens e mercadorias que chegam à região”, sendo por isso necessário “garantir condições de operacionalidade, sobretudo quando se verifica que as descargas de mercadoria têm vindo a aumentar ao longo destes últimos cinco anos, muito à custa do movimento de carga contentorizada”.