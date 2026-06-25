As emissões médias de dióxido de carbono (CO2) dos novos automóveis de passageiros e comerciais ligeiros registados na Europa diminuíram significativamente em 2025, comparando com 2024, segundo dados provisórios divulgados hoje pela Agência Europeia do Ambiente (AEA).

A redução, explica a AEA, está ligada ao aumento da quota de veículos registados com emissões zero. Os dados baseiam-se em informações sobre todos os automóveis e carrinhas recém-registados, fornecidas pelos países.

Foram registados 10,8 milhões de automóveis novos na União Europeia (UE), Noruega e Islândia em 2025, um número quase igual ao de 2024.

Em média, estes veículos emitem 96,7 gramas de dióxido de carbono por quilómetro (CO2/km), o que representa menos 10 gramas de CO2/km do que em 2024 (106,7 CO2/km).

Uma diminuição que se deve sobretudo ao aumento de carros elétricos, que no ano passado chegaram a 18,9% do total, um aumento de 4,5 pontos percentuais em relação a 2024.

Nos automóveis híbridos plug-in, a quota foi de 9,7%.

Segundo os dados agora divulgados a quota de veículos totalmente elétricos foi superior na Noruega (96%), Dinamarca (69%) e Islândia (43%).

Em 2025, foram registados 1,2 milhões de novas carrinhas na UE, Noruega e Islândia, o que representa uma queda de 9% em relação a 2024.

As emissões médias foram de 172,1 gramas de CO2/km, uma redução de 12,8 gramas de CO2/km em comparação com 2024.

As carrinhas totalmente elétricas representaram 10,3% do total do parque automóvel (contra 6,2% em 2024), e 1,7% das novas carrinhas eram híbridas plug-in. A maior quota de carrinhas totalmente elétricas na frota verificou-se nos Países Baixos (84%), Noruega (46%) e Dinamarca (31%).