Um homem, de 43 anos, foi detido pela PSP por suspeita de tráfico de droga em Portalegre, tendo as autoridades apreendido mais de 10 mil doses individuais de vários tipos de estupefacientes, foi esta quinta-feira divulgado.

Em comunicado, a PSP de Portalegre explica que o homem foi detido na quarta-feira, no âmbito de uma investigação que durava há cerca de oito meses.

O suspeito foi intercetado “em flagrante delito”, com uma quantidade bastante significativa de droga na sua posse, tendo as autoridades apreendido 8.973,1 doses de haxixe, 1.145,85 doses de cocaína e 343,7 doses de ecstasy.

A PSP apreendeu ainda 1.940 euros em numerário, um carro, um motociclo, cinco armas brancas, uma munição de calibre 6,35 milímetros e outros itens relacionados com o tráfico de estupefacientes.

O detido deverá ser esta quinta-feira presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Portalegre, para eventual aplicação de medidas de coação.