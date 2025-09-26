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Ondas até 12 metros e rajadas de ventos entre 80 e 100 km/h. Ex-furacão Gabrielle chega sábado e traz chuva intensa

Este artigo tem mais de 1 ano

Previsão de chuva, trovoada e vento forte colocam 14 distritos em alerta amarelo entre sábado e domingo. IPMA eleva também para aviso laranja 5 distritos por agitação marítima.

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AMN e a Marinha aconselham "toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras"

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

AMN e a Marinha aconselham "toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras"

JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

O Gabrielle pode já ser apenas uma depressão pós-tropical depois da sua passagem pelos Açores ainda com força de furacão. Mas os seus efeitos pelo continente no fim de semana vão fazer-se sentir-se logo no início de sábado e permanecer até pelo menos domingo. Efeitos? Chuva e vento forte, que começam no litoral Norte e Centro e se estendem depois por todo o país: é esperada precipitação intensa, com risco de inundações, e vento com rajadas que podem ir dos 80 aos 100 km/h no litoral e terras altas. A costa portuguesa está também sob alerta devido à forte agitação marítima, com ondas até 12 metros.

Neste momento há já sete distritos sob aviso amarelo para chuva e vento fortes no sábado (Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo) a que se junta Santarém, com alerta apenas para vento. Todas a costa está sob aviso amarelo devido à agitação marítima. Domingo as condições meteorológicas pioram, pelo que os avisos estendem-se a 14 distritos, abrangendo essencialmente o sul do país. Faro, Beja, Évora, Setúbal, Lisboa, Santarém, Portalegre, Leiria, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro, Porto e Viana do Castelo estão em alerta para chuva forte e o vento também soprará com intensidade nos distritos do litoral. Já a costa passa a aviso laranja até ao cabo Carvoeiro e mantém-se a amarelo até ao Minho.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 14 distritos sob aviso amarelo, entre sábado e domingo, devido às previsões de chuva e trovoada, assim como um aumento da intensidade do vento. Cinco distritos estarão sob aviso laranja no domingo devido à agitação marítima, como consequência da passagem da depressão pós-tropical Gabrielle, que esta a afetar os Açores desde quinta-feira.

O aviso amarelo — o menos grave de uma escala de três — vigora até às 16h de domingo para Évora, onde é esperada chuva, por vezes forte, e possibilidade de trovoada.

O distrito do Porto está sob aviso amarelo, mas apenas até às 9h de domingo no caso da chuva e até às 3h00, devido ao vento, cujas rajadas poderão atingir os 80 quilómetros por hora, em especial no litoral e terras altas. Em Faro, o aviso amarelo deve-se à previsão de vento com rajadas até 80 Km/hora, sobretudo no litoral e zonas de serra, até às 18h00 de domingo, e também de chuva, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada (até às 16h00).

Para o distrito de Setúbal, está previsto vento com rajadas até 80 Km/hora, em especial no litoral e zonas de serra até às 15h00 de domingo. O aviso relativo à chuva e trovoada vigora até às 16h00. Para o distrito de Santarém, a previsão é de vento com rajadas até 80 Km/hora, em especial em zonas de serra, com o aviso amarelo a vigorar até domingo, ao meio-dia. Já o aviso de chuva e trovada vigora até às 16h.

Viana do Castelo está sob aviso amarelo, devido à previsão de chuva e trovada, até às 09h de domingo. Também o vento motiva este aviso até às 3h00 do mesmo dia. O distrito de Lisboa ficará sob aviso amarelo devido à chuva e trovoada até às 9h de domingo e devido ao vento até às 12h00. Leiria estará sob aviso amarelo até às 9h00 e domingo e ao vento até ao meio-dia.

O distrito de Beja estará sujeito às mesmas condições até ao final da tarde de domingo, devido ao vento, e até às 16h00, por previsão de chuva e trovoada. No distrito de Castelo Branco, o aviso deve-se apenas a previsão de chuva e vigora até às 16h00 de domingo. Para Aveiro, o aviso de precipitação e trovoada será válido até às 9h00 de domingo e o de vento até às 3h00. Coimbra ficará sob aviso amarelo até às 09:00 de domingo devido à previsão de chuva e trovoada e de vento até às 3h00. Em Portalegre, o aviso devido à chuva vigora até às 16h de domingo.

O distrito de Braga estará sob este aviso até 9h de domingo devido à chuva e até às 03:00 por causa do vento esperado.

Cinco distritos em alerta laranja por agitação marítima forte

Esta sexta-feira o IPMA elevou também para aviso laranja cinco distritos do continente devido à previsão de agitação marítima forte esperada no domingo, e colocou quatro sob aviso amarelo já a partir de sábado.

Numa informação anterior, o IPMA dava conta de que os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja estariam sob aviso amarelo entre as 3h00 e as 15h00 de domingo, mas na sua nota mais recente elevou para laranja o aviso nestes cinco distritos.

De acordo com o IPMA, o aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, foi determinado devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de oeste/sudoeste com 5 a 6 metros, podendo atingir os 11 metros de altura máxima. Estes cinco distritos vão estar também sob aviso amarelo no sábado a partir das 18h00.

Já a partir das 18h00 de sábado, os distritos de Aveiro, Coimbra, Braga e Porto ficam sob aviso amarelo, igualmente devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com 4 e 5 metros, passando a ondas de noroeste. O aviso amarelo nestes quatro distritos irá vigorar até às 9h00 de domingo.

Autoridade Marítima também alerta para agravamento meteorológico

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) também alertou esta sexta-feira para o agravamento das condições meteorológicas e de agitação marítima no continente, a partir da manhã de sábado, na sequência da tempestade Gabrielle, aconselhando à adoção de medidas de autodefesa.

“A previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima em Portugal continental a partir das 6h00 de amanhã [sábado]”, até “ao meio-dia de domingo, 28 de setembro”, lê-se num comunicado da autoridade marítima.

De acordo com a nota, a agitação marítima “será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante oeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 12 metros, com um período médio a variar entre os seis e os 12 segundos”.

“São esperados ventos provenientes do quadrante sul, com uma intensidade média de até 85 km/h e rajadas até 150 km/h”, acrescenta-se.

Perante estas previsões, a AMN e a Marinha aconselham “toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”, nomeadamente em “reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas”.

As autoridades recomendam ainda “evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda”.

Outro conselho passa por “não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.

A Proteção Civil açoriana registou 196 ocorrências no arquipélago, sem feridos, e foi necessário realojar 16 pessoas, segundo o balanço mais recente, do final da manhã.

O Governo Regional decretou situação de alerta para o período entre as 18h00 de quinta-feira e as 18:00 de hoje, com o encerramento de serviços e várias proibições, para os grupos Ocidental e Central, mas o fim desta situação foi já decretado, antes da hora prevista. Escolas e serviços públicos mantêm-se, contudo, encerrados.

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