A Rádio Observador vai promover esta sexta-feira, 26 de setembro, a partir das 9h, um debate entre Manuel Pizarro (PS), Pedro Duarte (PSD/CDS/IL), Diana Ferreira, (CDU), Sérgio Aires (BE), Miguel Corte Real (CH) e Filipe Araújo (IND), para discutir alguns dos temas mais relevantes para o futuro do concelho como a habitação, a mobilidade ou o turismo.

Este debate ocupa a hora das 9h das Manhãs 360 da Rádio Observador e terá a moderação da Carla Jorge Carvalho e do Miguel Viterbo Dias e vai decorrer no Pólo Zero, da Federação Académica do Porto. Logo de seguida, depois das 10h30, há uma edição especial de E o Vencedor É para analisar o desempenho dos candidatos neste debate.

Para este debate foram convidados as cinco forças políticas mais votadas em 2021 e o atual vice presidente da autarquia, que lidera um novo movimento independente.

O Observador está a promover 17 debates autárquicos. Tendo já discutido o futuro de Leiria, Évora, Matosinhos, Faro, Almada, Loures, Coimbra, Braga, Setúbal, Sintra, Santarém, Viseu, Lisboa, Cascais e Oeiras.

Ainda pela frente estão marcados debates sobre Viana do Castelo e Vila Nova de Gaia.

Os debates entre os candidatos às câmaras municipais são uma das várias iniciativas do Observador para a cobertura das eleições autárquicas de 2025. Outra das iniciativas já lançadas é o canal de denúncias para irregularidades que tenham sido detetadas nas várias cidades do país.

Estes debates ficarão disponíveis em podcast no site do Observador ou através de plataformas como o Spotify e a Apple Podcasts, subscrevendo o Explicador.