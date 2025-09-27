A PSP está a investigar a morte de uma mulher de 36 anos, na sequência de um atropelamento na zona do Alto do Lumiar, confirmou fonte policial ao Observador.

O atropelamento mortal ocorreu pelas 20h40 de quinta-feira, na rua Snu Abecassis. “A vítima (uma mulher) foi vítima de atropelamento por um veículo ligeiro, ficando cadáver no local”, referiu a mesma fonte, acrescentando que a “PSP tomou conta da ocorrência e comunicou os factos ao Ministério Público”.

A investigação sobre este caso está agora a cargo da Brigada de Investigação de Acidentes de Viação da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa, sob a coordenação do Ministério Público.

Outras informações recolhidas pelo Observador adiantam que moradores da zona ainda se deslocaram até junto da vítima para tentar ajudar até à chegada do INEM ao local, mas não foi possível salvar a vida da mulher.

Uma moradora reforçou ainda que a passadeira onde ocorreu o atropelamento tem muito movimento de crianças e jovens — em direção ao Colégio São João de Brito, que fica naquelas imediações — e que as passagens a alta velocidade são frequentes, uma vez que a estrada não terá lombas ou semáforos.

(Artigo corrigido no dia 28 de setembro, pelas 20h50. Houve um atropelamento mortal, mas não foi um caso de atropelamento e fuga, conforme inicialmente indicado)