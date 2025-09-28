A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 55 anos, “fortemente indiciado” pela prática de um crime de incêndio junto a uma oficina no Feijó, em Almada, em 16 de agosto, segundo um comunicado.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, localizou e deteve, um homem de 55 anos, fortemente indiciado pela prática de um crime de incêndio junto a uma oficina no Feijó, em Almada”, lê-se na nota.

Segundo a PJ, o suspeito, “após deslocar-se à referida oficina, onde se encontravam várias viaturas parqueadas”, sem “motivo justificável, ateou fogo a uma delas, colocando-se de seguida em fuga”.

O incêndio acabou por se propagar para “o interior da viatura visada” e alastrou para as restantes, “tendo o proprietário da oficina, ajudado por outras pessoas, conseguido extinguir o incêndio, antes que este se propagasse para mais viaturas e para o interior da oficina”.

De acordo com a PJ, o incêndio causou “perigo para outros bens, nomeadamente outros estabelecimentos comerciais e residências”, sendo que “só não teve consequências mais graves” face à intervenção do proprietário da oficina e, em seguida, “dos bombeiros que procederam à extinção do incêndio”.

“O detido, já com antecedentes policiais pelo mesmo tipo de crime, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais”, rematou a PJ.