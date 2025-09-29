Pelo menos 24 pessoas morreram na passagem do tufão Bualoi pela região central das Filipinas durante o fim de semana, declarou esta segunda-feira um responsável da Proteção Civil filipina.

O diretor-adjunto da Proteção Civil das Filipinas, Rafaelito Alejandro, disse que o tufão matou 10 pessoas na província de Biliran, nove na província de Masbate, quatro na província de Samar e uma na província de Leyte do Sul. A maioria morreu afogada ou foi atingida por destroços, acrescentou Alejandro.

Depois de passar pelas Filipinas, o tufão chegou no domingo ao Vietname, onde pelo menos 11 pessoas morreram e milhares de edifícios ficaram danificados ou destruídos, declararam as autoridades locais.

A tempestade — a décima a atingir o Vietname este ano — atingiu o país na noite de domingo, gerando ventos de 130 quilómetros por hora. Desde então, o Bualoi está a enfraquecer à medida que se dirige para o vizinho Laos.

Imagens divulgadas pela agência de notícias AFP mostram telhados de edifícios arrancados e lixo espalhado pelas ruas inundadas na província costeira de Nghe An, no norte do país.

Entre os mortos, pelo menos nove foram vítimas de um tornado provocado pelo tufão que varreu a província de Ninh Binh, no norte, e outras duas pessoas morreram nas províncias de Thanh Hoa (norte) e Hue (centro), segundo o Ministério de Gestão de Catástrofes. Cerca de outras 20 pessoas foram dadas como desaparecidas, acrescentaram as autoridades.

Mais de 53 mil pessoas foram levadas para escolas e centros médicos convertidos em abrigos temporários antes do Bualoi atingir o Vietname, segundo o ministério. Quatro aeroportos domésticos e parte da autoestrada nacional foram esta segunda-feira encerrados. Mais de 180 voos foram cancelados ou atrasados, anunciaram as autoridades aeroportuárias.

Partes de Nghe An e da província central de Ha Tinh, conhecida pela sua indústria siderúrgica, ficaram sem energia, e as escolas foram encerradas nas zonas afetadas.