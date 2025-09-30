A vacina contra o Vírus do Papiloma Humano (sigla em inglês, HPV) mostrou ser “altamente eficaz” após ser introduzida há 17 anos, segundo um estudo publicado na segunda-feira na revista médica JAMA Pediatric.

“Estes resultados demonstram que as vacinas contra o HPV são altamente eficazes fora dos ensaios clínicos controlados e podem reduzir drasticamente as taxas de cancro do colo do útero e outros cancros relacionados com o HPV, incluindo o cancro genital e de cabeça e pescoço”, indicou a principal autora do estudo, Jessica Kahn.

O HPV é a infeção sexualmente transmissível mais comum do mundo, segundo o estudo realizado no colégio de medicina Albert Einstein, nos Estados Unidos (EUA).

A investigadora disse que existem “evidências claras de imunidade de grupo, o que significa que, quando um número suficiente de pessoas é vacinado, isso protege indiretamente os indivíduos não vacinados, reduzindo a transmissão global do vírus”.

À medida que mais pessoas foram vacinadas, as taxas de infeção por HPV diminuíram “drasticamente entre os participantes vacinados”, segundo a investigação.

A equipa realizou seis estudos nos Estados Unidos (EUA) envolvendo 2.335 mulheres adolescentes e jovens adultas com idades entre os 13 e os 26 anos. Os estudos foram realizados entre 2006 (pouco antes de a primeira vacina ser disponibilizada) e 2023. Ao longo de 17 anos, as taxas de vacinação aumentaram de 0% para 82%.

As participantes vacinadas receberam pelo menos um de três tipos de vacinas, sendo estas a bivalente, quadrivalente e nonavalente.

As infeções com os tipos de HPV abrangidos pela vacina bivalente foram reduzidas em 98,4%, a vacina quadrivalente apresentou uma eficácia de 94,2% e a vacina nonavalente, de 75,7%.

A análise mostrou que as reduções “se devem principalmente à introdução da vacina e não a alterações no comportamento sexual ou noutros fatores”, disse outra autora do estudo, Aislinn DeSieghardt.

O Vírus do Papiloma Humano é a principal causa de cancro do colo do útero, de outros tipos de cancro genital, da cabeça e do pescoço em mulheres e homens.