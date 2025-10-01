A tempestade Gabrielle, que fez estragos nos Açores e passou pelo Continente durante o fim de semana, levou fortes chuvas à zona oriental de Espanha, provocando a queda de árvores e danos em viaturas. Depois de atravessar a costa, nomeadamente a cidade de Valência, onde já se começa a sentir algum alívio, a tempestade chegou a Ibiza na madrugada desta terça-feira, provocando dois feridos graves e fortes inundações na ilha espanhola, noticia a imprensa espanhola. A zona está sob alerta vermelho.

Escreve o El País que os bombeiros da ilha estão a dar prioridade ao resgate de pessoas presas em carros e casas devido ao grande número de incidentes registados. Mil passageiros perderam os voos devido ao mau estado das estradas e duas pessoas ficaram gravemente feridas devido a quedas na rua. Segundo um comunicado da agência espanhola de meteorologia, as chuvas torrenciais atingiram nas últimas 12 horas 236 litros por metro quadrado. A zona do sul da ilha, onde fica o aeroporto é das mais afetadas.

Sendo a ilha um popular destino turístico, o impacto também se está a fazer sentir no setor hoteleiro. Mais de 200 turistas tiveram de ser retirados de um hotel na região de Puig des Molins, em Ibiza, ao final da tarde desta terça-feira após parte de uma encosta ter desabado sobre dois andares do edifício.

A situação, que está a ser amplamente noticiada na imprensa espanhola, lembra as cheias que a região de Valência sofreu no ano passado, no fim de outubro, na sequência da depressão DANA, e que resultaram na morte de 229 pessoas.