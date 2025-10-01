A candidata do Chega à Câmara de Coimbra defendeu hoje que a Câmara Municipal deve ser uma alavanca para o ensino superior, considerando que virar as costas ao ensino universitário e politécnico é “virar as costas à cidade”.

“A Câmara Municipal tem que ser obrigatoriamente uma alavanca para ajudar o ensino superior, porque o ensino superior em Coimbra pressupõe um desenvolvimento enorme em termos da própria cidade, quer nos estudantes que cá estão, quer nos estudantes que cá podem ficar, numa perspetiva de futuro”, referiu Maria Lencastre Portugal.

Depois de ter reunido durante mais de uma hora com o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, a candidata do Chega, que é assistente social há quase três décadas nos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC), evidenciou que se a Câmara Municipal virar as costas ao ensino superior, seja ele universitário ou politécnico, está a virar costas à cidade. “E nós não podemos virar costas à cidade”, acrescentou.

Apesar de entender que “a cidade não se pode basear só na universidade e nos hospitais”, Maria Lencastre Portugal apontou que, todos os anos, saem do ensino superior de Coimbra “milhares de teses de mestrado, de doutoramento e investigação”.

Podem ser utilizadas aqui, sendo que a Câmara tem todo o interesse em que aqui fiquem. Portanto, reduzir impostos, retirar derrama, isso faz parte do meu projeto. Facilitar o licenciamento, claro que sim”, argumentou.

A candidata do Chega realçou ainda que a Universidade de Coimbra, tal como o reitor lhe disse minutos antes, é a maior empregadora da cidade. “Porque é que eu hei de estar de costas voltadas para um dos maiores empregadores da cidade, e que pode ainda ser mais, trazer mais e construir mais. É isso que eu quero e por isso digo que por Coimbra tudo, temos que dar tudo, porque a cidade tem novamente que andar para a frente“, concluiu.

Além de Maria Lencastre Portugal, pelo Chega, são candidatos o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra(PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos!/PPM/MPT/Volt); a ex-ministra Ana Abrunhosa, pela Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); o vereador Francisco Queirós, pela CDU (PCP/PEV); o ex-deputado José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Sancho Antunes, pelo ADN; e Tiago Martins, pela Nova Direita.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU. As eleições autárquicas decorrem em 12 de outubro.