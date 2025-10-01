O candidato do partido Nova Direita à Câmara de Coimbra, Tiago Martins, defendeu esta quarta-feira a criação de gabinetes de proximidade da saúde, com equipas móveis nas freguesias, bem como uma rede municipal de casas de banho acessíveis.

“É importante criarmos os gabinetes de proximidade da saúde com equipas móveis nas freguesias. Podemos criticar a ideia da Medicare, e não quero fazer aqui nenhuma publicidade, mas o que é certo é que o médico vai, em alguns casos, à casa das pessoas”, destacou.

Em declarações à agência Lusa, o candidato do partido Nova Direita recordou que era assim que “antigamente funcionava”, quando “agora existe um acompanhamento na Saúde 24 e há eventualmente uma triagem, mas nunca há uma deslocação do profissional de saúde”.

Entre as suas propostas figura também a criação de uma rede municipal de casas de banho acessíveis, para pessoas com mobilidade reduzida, em algumas zonas da cidade, entre as quais a Baixa, Portagem, Parque Verde e Jardim da Sereia.

“Isto é uma coisa em que batalho e sou o único candidato que, até hoje, fala disto, não só porque o meu pai anda em cadeira de rodas há 48 anos. Houve muitas construções recentes, nomeadamente o posto dos SMTUC [Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra] junto à Ponte de Santa Clara, mas não há um pensamento para estas pessoas com mobilidade reduzida”, lamentou.

Para o candidato, esta é uma das medidas mais importantes, “não só para os turistas que vêm de fora, mas mesmo para pessoas da terra”.

O candidato da Nova Direita realçou também a importância de se fazerem parcerias com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e as Misericórdias para os cuidados domiciliários.

No que toca aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), que “não abrangem apenas o concelho de Coimbra, mas também outras zonas, nomeadamente Aveiro, Leiria, Viseu”, acredita ser importante, a médio prazo, “haver cidadãos dos vários municípios a bater o pé junto dos autarcas de Aveiro, Leiria e Viseu, para que eles também consigam criar lá condições de forma a reduzir o fluxo dos HUC”.

Já para o Hospital dos Covões, onde “se perderam as Urgências e a Cardiologia”, afirmou ser “mesmo muito importante requalificar a sua autonomia”.

“Sempre foi uma referência municipal e não faz sentido deixar de ser. O atual presidente da Câmara, que foi bastonário da Ordem dos Médicos, seria a pessoa que deveria ter posto mãos a isto, mas depois perdeu-se um bocadinho com questões do metrobus e acabou por deixar os Covões ainda piores do que aquilo que estavam”, criticou.

Entre as pretensões de Tiago Martins figura ainda a criação de um programa municipal de apoio ao cuidador informal, com formação em psicologia.

“Temos mesmo de tentar prestar um apoio qualificado. Nós temos profissionais de saúde que acabam aqui a faculdade e depois, muitas vezes, têm de ir para Lisboa, têm de ir para o estrangeiro, e é importante nós fixarmos aqui os nossos profissionais com o trabalho qualificado”, concluiu.

Além de Tiago Martins, pelo partido Nova Direita, são candidatos o atual presidente da Câmara, José Manuel Silva, pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS/Nós, Cidadãos!/PPM/Volt/MPT); Ana Abrunhosa, pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN); Francisco Queirós, pela CDU (coligação PCP/PEV); José Manuel Pureza, pelo Bloco de Esquerda; Maria Lencastre Portugal, pelo Chega; e Sancho Antunes, pelo ADN.

O atual executivo é composto por seis elementos da coligação Juntos Somos Coimbra, quatro do PS e um da CDU.

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