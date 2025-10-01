As lojas Andante do Porto vão estar esta quarta-feira abertas até às 20h00 devido a um “pico de afluência” motivada pelo período de renovação de perfis e aquisição de passes, adiantou esta quarta-feira o presidente da Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).

Além disso, a empresa de transportes reforçou as equipas nas lojas, colocando pessoas a ajudar quem estava nas filas à espera, contou Marco Martins.

Estas medidas surgem depois de se registarem esta quarta-feira constrangimentos na renovação da assinatura dos passes Andante na aplicação móvel, o que levou centenas de utentes às lojas físicas do Andante, provocando o “pico de afluência” relatado por Marco Martins.

O responsável pediu ainda aos utilizadores do Andante para recorrer aos canais digitais, nomeadamente à aplicação para telemóveis (APP).

Desta forma, reduzem-se os tempos de espera e de afluência nas lojas Andante, frisou.

Marco Martins lembrou que, além das lojas Andante, os utentes podem carregar os passes na APP, nos agentes Payshop, máquinas de venda automática das estações de metro e dos Comboios de Portugal (CP), caixas multibanco e postos de venda Andante nos municípios.

O presidente da TMP estimou que o problema esteja resolvido nas próximas horas.