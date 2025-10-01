O cabeça de lista do Partido Socialista (PS) à Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, garantiu esta quarta-feira que vai continuar a “cuidar e a desenvolver Leiria” na área da Saúde, uma das prioridades da sua recandidatura.

Após a visita aos estaleiros da autarquia que lidera atualmente, Gonçalo Lopes tem na sua agenda de campanha desta quarta-feira a visita a uma instituição particular de solidariedade social, que pretende construir uma creche, e ao centro de saúde Arnaldo Sampaio, “duas áreas muito importantes”.

À Lusa, Gonçalo Lopes, 49 anos, sublinhou que “estas são duas áreas muito importantes, quer o apoio social na área infantil, quer na área da saúde”.

“São o topo das nossas prioridades. A saúde é mesmo, dentro do nosso programa eleitoral, a primeira prioridade identificada por esta candidatura”, destacou o candidato, ao reforçar a aposta no projeto ‘Bata Branca’.

“Temos como proposta política para este mandato continuar a construir novos centros de saúde e criar o cartão municipal de saúde. Temos a plena noção que hoje, naquilo que são as necessidades ou as carências da população de Leiria, a área da saúde está no topo das preocupações”, insistiu.

Referindo que existem 40 mil utentes sem médico de família no concelho, Gonçalo Lopes, licenciado em Economia, propõe “proteger e cuidar”, como é ‘slogan’ da sua campanha, e “continuar a cuidar e a desenvolver Leiria”.

“A área da saúde tem de fazer parte do nosso programa eleitoral. Pena é que muitos dos outros partidos limitem as suas propostas políticas exclusivamente àquilo que são as competências do município. Nós temos feito um grande esforço financeiro para ultrapassar as nossas competências e garantir as condições que consideramos adequadas para proteger as pessoas”, constatou.

Para Gonçalo Lopes, o projeto do PS “Paixão por Leiria” “mantém-se intacto nesses valores”.

O candidato do PS é conhecido por todos nos estaleiros. Os funcionários fizeram questão de o cumprimentar. Um dos mais velhos lançou: “Espero que seja presidente até à minha reforma.”

Mas Gonçalo Lopes ouviu também algumas queixas, como uma viatura que está com problemas. O socialista prometeu encontrar uma solução rápida, passando o assunto de imediato para o vereador responsável pelo pelouro.

“Os funcionários têm uma função de manutenção do espaço público e são eles que fazem um esforço diário para manter a nossa cidade, o nosso concelho, os nossos bairros preparados para terem condições de vida e de vivência ajustadas ao nosso padrão de qualidade. Por isso, decidimos começar por eles, porque têm um papel muito importante e diário”, explicou.

Reconhecendo os salários “muito baixos” que a maioria destes funcionários aufere, Gonçalo Lopes admitiu que é “insuficiente para aquilo que é a inflação”, mas a autarquia está limitada “pela força legal das carreiras, que são comuns em todo o país”.

Por isso, a Câmara de Leiria tem gerido os horários, “de modo que muitos deles possam ter mais flexibilidade na gestão de outras profissões”.

“Mantemos um espírito de equipa para tornar estas equipas mais motivadas. Passa muito pela liderança e pela proximidade”, adiantou.

Nas autárquicas de 2021, Gonçalo Lopes, que é recandidato, liderou, pela primeira vez, a lista do PS ao município, com o partido a manter oito mandatos e o PSD três. Os vereadores sociais-democratas passaram depois a independentes.

São também cabeças de lista à Câmara de Leiria, nas autárquicas de dia 12, Sofia Carreira (PSD), Luís Paulo Fernandes (Chega), Nuno Violante (CDU), Nuno Henriques Barroso (ADN), José Peixoto (coligação Avançar Leiria, que junta BE, Livre e PAN), Paulo Ventura (Iniciativa Liberal) e Branca Matos (CDS-PP).