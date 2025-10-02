O candidato da Alternativa Democrática Nacional (ADN) à Câmara de Setúbal afirmou esta quinta-feira que o partido espera eleger um vereador e dois deputados municipais nas eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro.

“Espero eleger um vereador e dois deputados municipais. É a essa a minha convicção e é também a convicção de muitos jovens e pessoas menos jovens que apoiam esta candidatura”, disse à Lusa Cláudio Fonseca.

“A nossa campanha eleitoral está a correr muito bem. Tenho sido muito bem recebido, apesar de a comunicação social estar a dar mais ênfase a outros partidos e outras candidaturas. Em democracia, acho que todos têm direito à expressão e que também deveríamos ter direito à divulgação das nossas propostas e ideias”, acrescentou.

Cláudio Fonseca, que falava à agência Lusa pouco antes de participar num debate organizado pelo jornal O Setubalense com todos os candidatos à presidência do município sadino, afirma que as prioridades do ADN para a autarquia passam pelas “áreas da habitação acessível, transportes mais acessíveis e mobilidade sustentável”.

“E também queremos uma carreira digna para os bombeiros e defendemos mais apoios para o setor piscatório”, sublinhou.

Nas próximas eleições autárquicas, além de Cláudio Fonseca candidatam-se André Martins (CDU — coligação PCP/PEV), a independente Maria das Dores Meira (apoiada por PSD e CDS-PP), Fernando José (PS), António Cachaço (Chega), Daniela Rodrigues (BE), Flávio Lança (IL), André Dias (Livre) e Mariana Crespo (PAN).

A CDU, que obteve 34,4% dos votos nas eleições autárquicas de 2021, governa a Câmara de Setúbal com uma maioria relativa, dado que tem apenas cinco eleitos. O PS (27,67%) tem quatro eleitos e o PSD (16,57%) dois.