A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, afirmou esta quinta-feira na Amadora que o discurso populista está a crescer porque os políticos não têm dado resposta aos problemas concretos das pessoas.

Confrontada na Amadora, várias vezes, com as opções da candidata social-democrata à câmara, Mariana Leitão evitou criticar Suzana Garcia, mas reafirmou que a IL tem opções políticas próprias nos concelhos em que não existem opções adequadas.

“O crescimento dos populistas ou de um discurso mais populista vem do facto de as pessoas estarem extremamente desiludidas, em situações de desespero, em que não veem soluções”, avisou a dirigente liberal.

E aquilo que “a Iniciativa Liberal traz e que traz de diferente são essas soluções”, através “das políticas que temos nas várias áreas do nosso país”, que dão uma “solução às pessoas e essa solução é aquilo que lhes permitirá ter Esperança num futuro melhor”, explicou Mariana Leitão, que recusou alinhar dos “discursos populistas”.

“Não nos revemos nessa forma de fazer política. Aquilo que nós queremos é apresentar soluções, porque é isso que as pessoas precisam”, explicou a líder da IL, recordando que esse é o compromisso do partido “em todos os atos eleitorais”

“Um pouco por todo o país, [procuramos] trazer soluções às pessoas para que elas tenham a esperança num futuro melhor.

Na Amadora, onde visitou o estádio do Estrela da Amadora e falou com dirigentes do clube, Mariana Leitão não quis comentar o jantar desta noite entre a candidata do PSD, Suzana Garcia, com os ex-líderes sociais-democratas Passos Coelho e Manuela Ferreira Leite.

Fugindo às questões sobre a ausência de uma coligação com o PSD no concelho, Mariana Leitão insistiu que as decisões foram tomadas em conjunto com as estruturas locais.

Na visita, a líder liberal recebeu uma camisola do clube em pleno relvado. “Acho que o importante, na minha visita à Amadora, não é comentar o que se passa nas campanhas de outros partidos, mas sim manter o foco naquilo que interessa”, que é o que “podemos fazer pelas pessoas que vivem na Amadora”, explicou Mariana Leitão.

No caso da Amadora, a opção por uma lista própria visa responder às necessidades do concelho e naquilo que é a prioridade da política liberal.

No concelho, a IL apresenta como candidato à Câmara Eduardo Conceição e à Assembleia Municipal Bruno Nogueira, num município em que o PS tenta manter a hegemonia autárquica.