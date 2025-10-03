A Coligação Juntos Por Braga (PSD/CDS-PP/PPM) propõe o aumento em 50% do efetivo da polícia municipal, mais PSP nas ruas e câmaras de videovigilância para combater a perceção de insegurança, defendendo que a cidade é segura.

Em declarações à agência Lusa, esta sexta-feira, o cabeça de lista pela Coligação, João Rodrigues, que na quinta-feira se reuniu com o Comando Distrital de Braga da PSP, entende que a segurança tem de ser vista por dois prismas: a segurança que efetivamente a cidade tem ou não, e aquela que é a perceção das pessoas.

“E os dados oficiais dizem-nos que a criminalidade tem baixado e que Braga é uma cidade segura. São as forças de segurança, que é quem domina o assunto, que o dizem, não são os políticos nem o vox populi [opinião popular] que diz que Braga é uma cidade segura”, sublinhou o candidato, à margem de uma iniciativa de campanha no centro da cidade.

O vereador no atual executivo liderado por Ricardo Rio dá o exemplo dos jogos da Liga Europa: “Ora, uma cidade onde a seu problema de segurança, o seu grande alerta de segurança, são os jogos da Liga Europa, significa que a cidade é claramente segura”, defende.

Coisa diferente, segundo o candidato da Coligação Juntos Por Braga, è a perceção de segurança que a população sente. “De facto, a cidade cresceu muito nos últimos anos, vai continuar a crescer e pode, por vezes, quer porque os números absolutos aumentam, de tudo, quer porque se, de facto somos mais e o tipo de vivência é outra, pode às vezes haver a perceção, que há, de que a cidade está menos segura”, explica João Rodrigues.

No entender do candidato, a forma de combater essa perceção de insegurança que algumas pessoas sentem é aumentar o número de policiamento na rua, que é um policiamento mais ativo. “E nós, para isso, temos duas medidas em concreto: uma depende só de nós, que é o aumento do efetivo da policia municipal em 50%, outra que depende do Estado central, mas indiretamente pode depender de nós, da forma que nós forcemos politicamente esse dossiê, que é de ter mais agentes da Polícia da Segurança Pública nas ruas de Braga“, adianta João Rodrigues.

Uma terceira medida proposta pela Coligação Juntos Por Braga é a instalação de câmaras de videovigilância na cidade, que só serão colocadas a pedido das forças de segurança pública e, dessa forma, respeitar os direitos individuais de cada pessoa.

“Não será o presidente da câmara, não serei eu a escolher, primeiro, que preciso das câmaras de videovigilância, muito menos os sítios, os locais onde elas devem estar instaladas. Repito: sempre e só a pedido das forças de segurança pública, de forma justificada, adequada, necessária, proporcional”, assume João Rodrigues.

O executivo municipal de Braga é atualmente composto por seis eleitos da coligação Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), quatro do PS e um da CDU.

Concorrem à liderança da Câmara Municipal de Braga João Rodrigues (coligação Juntos por Braga – PSD/CDS-PP/PPM), António Braga (coligação Somos Braga – PS/PAN), Filipe Aguiar (Chega), Rui Rocha (IL), Ricardo Silva (movimento independente Amar e Servir Braga), João Baptista (CDU, coligação que junta PCP e Os Verdes), António Lima (BE), Carlos Fragoso (Livre), Francisco Pimentel Torres (ADN) e Hugo Varanda (MPT).