ModaLisboa. O que acontece quando os lenços pró-Palestina encontram Béhen, Gonçalo Peixoto e Carlos Gil?

Uma hora antes, entretanto, não havia uma pessoa dentro da sala da ModaLisboa que não soubesse estar a ver um desfile de Gonçalo Peixoto. A coleção transborda o estilo do designer, com as suas cores vivas, transparências, brilhos, decotes e os famosos micro tops. Ao Observador, o criador diz que a inspiração surgiu num museu.”Vejo uma pintura e penso: ‘O que é que Marie Antoinette usaria se vivesse no século XXI? Como é que ela usaria Gonçalo Peixoto?‘”. Na releitura do estilo icónico da Rainha francesa, o designer retira as amarras e os tecidos que cobrem e substitui pelas rendas que mostram. “É este contraste de Gonçalo Peixoto, que é zero esconder o corpo. Este meu lema de vida. Marcar a liberdade da mulher, em que as mulheres fazem o que querem. E é isso que eu tento fazer enquanto criador, é tornar a mulher ainda mais independente e ainda mais feliz a vestir uma peça de roupa.”

Gonçalo Peixoto continua confiante no seu estilo próprio, validado pelas muitas amigas e clientes célebres que o aplaudiram de pé. “Dizem-me que sou conhecido como o designer das transparências. E sinto-me feliz com isto, não te vou mentir, porque isto quer dizer que continuo a trabalhar. Porque se continuo aqui é porque continuo a ter clientes, que aceitam estas transparências, que aceitam que, efetivamente, o corpo da mulher não tem defeitos. E por isso, foi feito para se mostrar, foi feito para trazer o melhor que há, a liberdade, o empowerment feminino.” O criador nunca escondeu as ambições, e ao mesmo tempo em que apresenta a coleção primavera-verão em Lisboa tem as peças expostas no showroom na Semana da Moda de Paris. “Acho que (a internacionalização) está a acontecer, não pode ser também um too big step, tem que ser baby steps, sabes?”

O dia terminou com a elegância urbana de Carlos Gil. A abrir com uma performance de Brutos Diamantes, do cantor Syro, e enquanto artistas desenhavam em colunas em branco o padrão tema da coleção, as modelos desfilaram visuais da alfaiataria tradicional do designer combinadas com peças que puxam para um streetstyle — seja com as calças mais largas, os casacos com capuz ou os bonés. “Foi uma coleção onde eu saí da minha zona de conforto. Claro, eu tento sempre fazer coleções diferentes, nunca perdendo o meu ADN, que é também o das minhas clientes. E aplicar sempre o meu saber técnico cada vez mais evolutivo. Eu acho que isso é que é muito importante”, diz o designer, que criou peças focado em chegar a “vários tipos de faixas etárias”. “Este ano, ao ter um crew de grafitis em passarelle, para mim foi qualquer coisa de espetacular. Nunca tinha feito nada do género e ainda por cima com alguém que cantava algo que muito tem a ver com as nossas vidas, que é os diamantes. Todos nós somos bonitos, todos nós temos muito saber. Às vezes só temos é que ser polidos e cá estou eu para poder polir alguma coisa e pensar em algo.”