Cinco homens com idades entre os 27 e os 53 anos foram constituídos arguidos na quinta-feira por incêndio florestal no concelho de Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, informou esta terça-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR adianta que no âmbito de uma investigação relacionada com um fogo na localidade de Linhares, concluiu-se que a ignição do incêndio teve origem durante a realização de trabalhos de gestão de combustível, através da utilização de motorroçadoras equipadas com disco metálico.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Flor, Bragança.

Na nota, a GNR lembra que as queimas e queimadas são das principais causas de incêndios em Portugal, sublinhando que estas são proibidas sempre que se verifique um perigo de incêndio rural muito elevado ou máximo.

Noutros períodos, as queimas e queimadas estão dependentes de autorização ou de comunicação prévia.